Lazio, Pedro e le vacanze alle Hawaii: ricarica le pile con Patricia

STATI UNITI - Pedro ha scelto una mega vacanza alle Hawaii per rilassarsi dopo una grande stagione con la maglia della Lazio. Appena chiuso il campionato (con un gol al Verona all’ultima giornata), è partito direzione Stati Uniti insieme alla compagna Patricia. Un po’ di relax tra natura e mare. L’arcipelago situato nell’oceano Pacifico è una meta perfetta per chi cerca una vacanza tra mare ed escursioni. Così Pedrito ha staccato la spina in attesa di ripartire ad inizio luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore. Sarri lo aspetta, sarà ancora l’uomo in più su cui puntare per grandi traguardi. E i tifosi sotto i suoi post vacanzieri scrivono tanti commenti e non vedono l’ora di riabbracciarlo: “Grande Pedro, a vita alla Lazio”. In un anno ha saputo conquistare tutti.