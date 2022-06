Lazio, Radu bandiera che resta: pronto un altro rinnovo

Radu da record

Con Sarri è tornato a fare il difensore centrale. Nell’ultima stagione è stato impiegato per 681 minuti, aggiungendo 12 partite al suo record che lo vede in vetta alla classifica per numero di presenze con il club. Sono diventate 424 totali e cresceranno ancora. A 35 anni (36 ad ottobre) firmerà un rinnovo con la Lazio che lo ha abbracciato per la prima volta nel lontano 2008. Entro luglio sarà tutto ratificato e ufficiale. Stefan si appresta a giocare la stagione numero 16 da laziale. Veramente da record.