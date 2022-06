Lazio, l’addio di Leiva: una foto malinconica sognando il ritorno

ROMA - “Vado via con la convinzione di aver dato il massimo per questa maglia, ho imparato ad amare la città di Roma e la mia/nostra Lazio e non dimenticherò mai tutti gli amici che ho conosciuto qui”. Risuonano ancora le parole d’addio di Lucas Leiva nel giorno del saluto al popolo biancoceleste. Via a parametro zero, chiusa la sua avventura alla Lazio dopo cinque splendidi anni. Nell’ultima settimana si è divertito in giro per Roma tra i monumenti, come volesse immortalare ancora una volta quel teatro a cielo aperto che lo ha accolto dopo l’esperienza a Liverpool. Poi nelle scorse ore ha postato la foto dell’aeroporto di Fiumicino: nessuna frase, solo l’immagine del gate, sinonimo di partenza direzione Brasile. In patria trascorrerà un po’ di vacanze e ascolterà la proposta del Gremio. Il club che lo ha lanciato si è fatto avanti: “Abbiamo parlato con Lucas Leiva? Sì, una telefonata. Questo è tutto”, ha ammesso Romildo Bolzan, patron della società brasiliana. Si vedrà.