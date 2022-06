Lazio, Luis Alberto fa festa in palestra: messaggio d’amore per Patri

SPAGNA - Un anniversario di matrimonio in palestra per Luis Alberto e Patricia. Il Mago della Lazio si allena forte a casa in compagnia della moglie in una giornata speciale. Il 7 giugno del 2014 si sposavano in Spagna. Da lì l’inizio di una grande avventura: “Sono passati 8 anni da quel 7 giugno, lì ci siamo promessi tante cose. Continuiamo ad imparare ogni giorno. Non cambierei per nulla al mondo la super squadra che abbiamo formato. Ti amo amore, buon anniversario di matrimonio”, il bel messaggio di Patri per il marito. Che ha ringraziato sotto il post social: “Ci sono sempre”. L’amore va a gonfie vele, fanno squadra anche in palestra insieme. Postati una serie di video in cui si allenano facendosi forza a vicenda. In due, con l’affetto di mezzo, non si fatica nemmeno.