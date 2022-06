Lazio, Kamenovic sogna il posto: ad Auronzo per convincere Sarri

ROMA - Una stagione particolare quella di Dimitrije Kamenovic alla Lazio. Si era presentato l’estate scorsa come primo acquisto biancoceleste. Il ritiro ad Auronzo svolto, poi il mancato tesseramento. Il serbo è diventato un giocatore ufficiale solo a fine gennaio. In silenzio, a testa bassa, ha sempre lavorato per cercare di trovare un poco di spazio. Che alla fine è arrivato: un po’ di minuti nell’ultima partita della stagione contro il Verona sono come oro . Il tecnico lo ha voluto premiare e soprattutto ha apprezzato la sua prestazione.

Il futuro di Kamenovic

Il serbo compirà 22 anni il prossimo 16 luglio. É destinato a rimanere, la Lazio vuole valorizzarlo. Sarri lo vede difensore centrale, stesso ruolo ricoperto nella Serbia Under 21. Può fare anche il terzino sinistro. In quei 45’ in campo contro il Verona ha dimostrato carattere. Ad Auronzo questa volta non vuole sbagliare: cercherà di convincere Sarri a lanciarlo in maniera definitiva.