Lazio, i rimpianti di Immobile: "Peccato che il campionato sia finito"

ROMA - "Peccato che è finito il campionato". Così Ciro Immobile parla della sua Lazio mentre trascorre le vacanze in Sardegna, ripensando a una stagione partita in salita e chiusa in crescendo con il quinto posto finale: "Mister Sarri aveva trovato la quadra e stavamo facendo bene - dice il capitano biancoceleste, per la quarta volta capocannoniere della Serie A, intervistato da Sky -. Il lavoro più duro all'inizio è stato per la difesa, reparto che ha subito uno scombussolamento dal punto di vista tattico. Tutta la squadra ha dovuto adattarsi al tipo di pressione chiesta dall'allenatore e con la palla sempre scoperta dietro andavano in difficoltà. Ci sono stati poi gli infortuni di Acerbi e Luiz Felipe - ricorda il centravanti - ma per fortuna Patric ha fatto un campionato all'altezza e ci ha dato una mano. Anche Lazzari dopo un inizio difficile è uscito fuori alla distanza".