Lazio, buon compleanno Zaccagni: gli auguri speciali della Nasti

IBIZA - Compleanno in vacanza a Ibiza per Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio compie 27 anni, in mattinata ha ricevuto gli auguri via social dalla società e dai tifosi. Ma quelli speciali, di auguri, portano la firma di Chiara Nasti, la sua compagna: “Buon compleanno amore mio. Sarai il papi più bravo e dolce del mondo”. La coppia aspetta un figlio. La modella e influencer, oltre che festeggiare Mattia, ha celebrato il quinto mese di gravidanza. Presto darà alla luce un bambino e Zac diventerà papà. Per ora il calciatore della Lazio si gode le vacanze e una torta speciale a forma di ’20’, il suo numero di maglia. Sta ricaricando le pile sull'isola spagnola tra amore e bagni al mare. Inizio luglio è ancora lontano, per ripartire con la nuova stagione c'è tempo. Al momento sole e relax.