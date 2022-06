Lazio, Cabral versione camionista: a Capoverde tra lavoro e vacanze

CAPOVERDE - Quale futuro per Jovane Cabral? La situazione rimane bloccata, il cartellino è sempre nelle mani dello Sporting Lisbona con la Lazio che valuta il riscatto. Il giocatore intanto, dopo aver vestito la maglia di Capoverde, si rilassa in patria. Curiosa la storia pubblicata su Instagram mentre è alla guida di un camion dopo alcuni lavori. E poi un bel tuffo al mare con alcuni amici. Jovane sta trascorrendo le vacanze estive con la propria famiglia e resta in attesa di una chiamata rivelatrice sul futuro. A Formello pensano al riscatto dopo i sei mesi da giocatore di Sarri. Lo Sporting vorrebbe monetizzare il più possibile e avrebbe ricevuto un’offerta dal Marsiglia. Sono giorni di riflessione, Jovane non vede l’ora di scoprire dove giocherà nella prossima stagione.