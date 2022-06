La Lazio e l'indizio social di Carnesecchi

Indizio social: Reina e Acerbi “followati” da Marco Carnesecchi . Convalescente dopo l’operazione alla spalla sinistra, bloccato sul mercato, l’azzurrino brama la Lazio. In attesa di “loggarsi” su Instagram potendosi dichiarare portiere biancoceleste, fa le prove d’ambientamento diventando seguace dei papabili nuovi compagni e piazzando like su vari post, anche ad uno legato a Immobile , scritto da un fan per denunciare la mancanza di risonanza dopo il quarto titolo di cannoniere della A.

Carnesecchi obiettivo numero uno della Lazio

Carnesecchi lancia messaggi indiretti alla Dea, resta l’obiettivo numero uno di Sarri, disposto a tutto pur di averlo, anche ad acquistarlo e a rinunciarci per 3-4 mesi, il tempo necessario per guarire e completare la riabilitazione. Carnesecchi ha detto sì alla Lazio da tempo, l’Atalanta sa come la pensa: vuole esordire in A con la maglia biancoceleste. Lotito, che ha seguito l’operazione del portiere da lontano e s’è informato costantemente sulle sue condizioni, deve convincere Percassi a cederlo a titolo definitivo, non è di questo avviso.

Lazio, le alternative a Carnesecchi

Il presidente della Lazio è partito da un’offerta sotto i 10 milioni, la valutazione è sui 15. Solo con un ricco rilancio, da almeno 12 milioni, potrebbe lanciare un nuovo assalto. Resta in corsa Vicario dell’Empoli, che entro oggi i toscani riscatteranno dal Cagliari per 8 milioni. Puntano a rivenderlo almeno a 12, altrimenti lo terranno per un altro anno e proveranno a cederlo nel 2023, ad un prezzo maggiore. Sarri, acquistando Carnesecchi, avrebbe bisogno di un vice. Reina compirà 40 anni il 31 agosto e non dà garanzie, nell’ultima stagione aveva perso il posto. Una notizia dall’estero: Miroslav Klose, indimenticato mito biancoceleste, è il nuovo allenatore dell’SCR Altach, squadra austriaca, decima nell’ultimo campionato.