Lazio, Zaccagni-Nasti e la super vacanza a Ibiza

IBIZA - Vacanze di coppia in attesa di diventare genitori. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si divertono a Ibiza tra mare, sole e allenamenti. Il giocatore della Lazio sfrutta le ferie per ritornare al top della forma e farsi trovare pronto il 5 luglio, data di inizio della nuova stagione (partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore). La modella e influencer invece, incanta sui social con gli scatti dal mare e si prepara a diventare mamma: “Primi calcetti. Me lo sento sempre, quasi tutti il giorno, da una settimana a questa parte”. Baby Zaccagni fa sentire la sua presenza, ‘chiama’ i genitori che non vedono l’ora di abbracciarlo. Intanto le ferie vanno avanti, c’è ancora tempo per il relax. Zac è atteso a Roma ai primi di luglio per le visite mediche d’inizio stagione.