Lazio, Lazzari già corre: allenamento al campo aspettando Auronzo

TRISSINO - Manuel Lazzari ha scelto praticamente il campo dietro casa per mantenersi in forma. Vacanze sì, ma anche allenamenti mirati per tenere un buon tono muscolare e farsi trovare pronto per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il terzino della Lazio corre al campo sportivo di Trissino, vicino la sua abitazione. Di mattina presto, quando fa poco caldo, svolge delle sessioni di corsa e ripetute. L’ultima stagione è stata un po’ complicata, ma poi è emerso con voglia. Da inizio 2022 la svolta: 16 gare giocate su 34 di cui 8 proprio nelle ultime otto giornate. Alla fine è diventato imprescindibile pure per Sarri, bravo ad aspettarlo. Manuel va veloce verso l’appuntamento di Auronzo fissato per il 5 luglio.