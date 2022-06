Lazio, Immobile: "Con Sarri un percorso bellissimo"

VENEZIA - Quarto titolo di capocannoniere in carriera, il premio di miglior giocatore del campionato: anno pieno di soddisfazioni personali per Ciro Immobile, che in giornata è si è recato a Venezia per ricevere la statuetta del Leone d'Oro. Un premio assegnato per meriti sportivi: "Ricevere questo premio per me è una soddisfazione enorme. Devo ammettere che, quando mi è arrivata l’e-mail, sono rimasto abbastanza stupito. Mi sono emozionato quando ho ricevuto la telefonata. Insomma, è un motivo di grande orgoglio per me e per tutta la mia famiglia", ha affermato il bomber biancoceleste nativo di Torre Annunziata.