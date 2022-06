Lazio, Zaccagni si scatta una foto con Messi: "Il più forte di sempre"

IBIZA (Spagna) - Piacevole e inaspettato incontro per Mattia Zaccagni, che durante la sua vacanza a Ibiza ha avuto l'onore e il piacere di fare la conoscenza di Lionel Messi in persona. Nel giorno del 35° compleanno del fuoriclasse argentino, il calciatore della Lazio gli ha chiesto una foto insieme dopo averlo incrociato per le strade dell'isola spagnola. Lo scatto, che ritrae i due in un momento di relax, in abbigliamento estivo, è stato pubblicato dall'esterno biancoceleste su Instagram. Zaccagni ha poi impreziosito lo scatto con questa didascalia di omaggio: "Il più forte di sempre".