Lazio, Luis Alberto nel mirino del Siviglia: la situazione

ROMA - Luis Alberto è entrato nei pensieri del Siviglia , ma non si può ancora parlare di una trattativa aperta. Sono in corso valutazioni e riflessioni all’interno del club andaluso. Il ds Monchi, ex Roma, lo stima e lo vorrebbe riportare a casa. L’interesse è confermato, niente altro per ora. Nessuna proposta sarebbe piovuta sul tavolo della Lazio. Le indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna nelle ultime 48 ore, in merito a un’offerta di 16 milioni già respinta, non hanno trovato conferme a Formello e neppure sondando la You First Sport, l’agenzia a cui fa riferimento il numero 10 spagnolo. Secondo un sito spagnolo, ripreso in Italia, la Lazio avrebbe fissato una valutazione del cartellino di 28 milioni, servirebbe una proposta tra i 20 e i 25 milioni per aprire uno spiraglio. Per ora, secondo le parti interessate, si tratta di chiacchiere: non sono state fatte cifre, è ipotizzabile un sondaggio, non viene negato l’interesse, ma non ci sarebbero negoziati in corso tra i due club.

Fase embrionale

La cronaca tuttavia suggerisce di accendere i riflettori su Luis Alberto per due motivi. Il primo è relativo al corteggiamento del Siviglia. Se presenteranno un’offerta e in che tempi non è dato sapere, ma il numero 10 piace e mai come stavolta il ritorno di cui tante volte si è parlato potrebbe concretizzarsi. Il secondo è relativo alla società andalusa, l’unica destinazione per cui il centrocampista spagnolo prenderebbe in esame l’idea di lasciare la Lazio, a cui è legato da un contratto in scadenza 2025. Lo ha sempre dichiarato, anche durante lo scorso inverno: entro la fine della carriera, vorrebbe tornare a giocare nel Siviglia, la sua squadra del cuore, da cui si era separato appena ventenne. A settembre compirà 30 anni ed è chiaro che l’eventuale manifestazione d’interesse, se Monchi cercherà di aprire una trattativa con Lotito e Tare, non lo lascerebbe indifferente.

Impegno

Ovviamente, come tutti sanno, i prezzi di casa Lazio sono elevati e l’estate si era aperta con il dilemma legato a Milinkovic, protagonista con la Serbia al Mondiale, in scadenza 2024, non interessato al rinnovo del contratto e con il suo agente Kezman impegnato quotidianamente nella ricerca di un’offerta in grado di favorirne il trasferimento entro il 31 agosto. E’ difficile immaginare un prezzo per Luis Alberto in grado di soddisfare la società biancoceleste, non è complicato sapere quanto sia complicato convincere Lotito. Ha appena aggirato blocchi e divieti relativi all’indice di liquidità (ancora vigente per operare sul mercato) versando un paio di milioni di euro, o forse qualcosa di più, dal suo conto corrente. Ha assunto l’impegno con Sarri e con il popolo biancoceleste, nel rispetto dei suoi tempi biblici, di rinforzare la squadra piazzata nell’ultimo campionato al quinto posto e oggi indebolita dalle partenze di Strakosha, Leiva e Luiz Felipe. Immobile, due giorni fa, ha parlato apertamente di obiettivo Champions. Sono normali, scontate, le difficoltà da superare sul mercato. La Lazio non ha tanto da spendere, deve farlo bene e possibilmente in fretta, forse rinunciando a uno tra Luis Alberto e Milinkovic. Sarebbe più complicato se dovessero partire tutti e due. Una cessione pesante oggi potrebbe favorire la ricostruzione reclamata da Sarri. Mau, anche questo è chiaro, preferirebbe trattenere il serbo e un po’ meno lo spagnolo. Le scelte, a volte, sono condizionate dal mercato. Vedremo cosa succederà. Nel caso, andrebbero sostituiti.

Alternative

Si conoscono alcuni nomi. A Sarri piace Ivan Ilic, già rodato in Serie A, ma il serbo del Verona è entrato nel mirino del Brighton e Setti chiede una cifra superiore ai 20 milioni. Il francese Bourigeaud, scadenza 2023, può lasciare il Rennes a cifre ragionevoli. Tare punta Sucic, 20 anni, gioiello croato del Salisburgo. E’ una mezzala sinistra, piede mancino come Basic: il dettaglio fa pensare possa essere il cambio eventuale di Luis Alberto, un po’ meno di Milinkovic.