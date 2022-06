Lazio, dalla presentazione delle maglie al ritiro: ecco tutti gli appuntamenti

ROMA - In attesa di importanti novità dal mercato, la Lazio si prepara all’inizio della nuova stagione. Il primo appuntamento sarà domenica 3 luglio con le prime visite mediche in clinica Paideia. Che proseguiranno anche il giorno successivo. E per lunedì sera, grande spettacolo a Piazza del Popolo per la presentazione delle nuove maglie 2022-2023. Anna Falchi sarà la madrina d’eccezione: presenterà l’evento con protagonisti vip e calciatori della Lazio. Verranno così mostrate le prime divise firmate da Mizuno, nuovo sponsor tecnico biancoceleste.