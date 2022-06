Lazio, Felipe Anderson in luna di miele tra spiaggia e calcio

MALDIVE - Dal matrimonio a San Paolo alla luna di miele alle Maldive. Un giugno impossibile da dimenticare per Felipe Anderson, che ha sposato la sua Lohanne ad inizio mese per poi godersi un po’ di vacanze lontano dal pallone. Ma la stagione sta per iniziare, domenica è atteso a Roma per le visite mediche. Il 5 luglio poi, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Pipe si diverte alle Maldive tra bagni, escursioni e partite di calcio. Ha organizzato una partitella con lo staff dell’hotel dove soggiorna. Un momento per divertirsi, ma anche per riprendere un po’ di ritmo con la palla. Sarri lo aspetta, ci punta molto. E Felipe, dopo il matrimonio, vuole ricominciare al massimo.