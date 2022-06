Serie A, la Lazio è il club che ha speso meglio negli ultimi 10 anni

ROMA - Di recente SuperNews ha condotto uno studio analizzando il mercato in entrata delle squadre di Serie A nelle ultime 10 stagioni in rapporto ai trofei vinti. Guardando all'ultimo decennio è stata stilata una classifica che prende in considerazione Lazio, Juventus, Milan, Roma, Inter e Napoli. Le big del campionato italiano sono poste in questa graduatoria in base al miglior rapporto tra investimenti e titoli aggiunti alla sala trofei.

La classifica: comanda la Lazio A comandare questa classifica c'è la Lazio di Claudio Lotito, che ha speso 286.740.000 euro e ha portato nella Capitale 4 trofei (per una media di 1 coppa ogni 71.685.000 euro). A seguire i biancocelesti c'è la Juventus con 1.482.100.000 euro spesi e 17 trofei vinti (1 trofeo ogni 87.182.353). Al terzo gradino del podio c'è il Napoli con l'uscita di 757.760.000 euro dalle casse, per conquistare 3 trofei (1 trofeo ogni 252.586.666), mentre l'Inter anticipa il Milan conquistando 3 titoli e spendendo 1.008.560.000 euro (1 trofeo ogni 336.186.666), coi rossoneri che invece hanno portato a casa 2 allori, acquistando per 867.630.000 euro (1 trofeo ogni 433.815.000). A chiudere la graduatoria non poteva non essere la Roma che, con 953.320.000 euro investiti, ha conquistato solo 1 trofeo dal 2012 al 2022.