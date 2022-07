Lazio, Hernanes fa il tifo: “Sogno un Sarri vincente”

ROMA - L’ex Hernanes non dimentica la sua Lazio. E fa il tifo per vederla vincere nei prossimi anni. Il primo ciclo sotto la guida Sarri è terminato con la qualificazione in Europa League. Il Profeta ora, spera di vedere successi: “Farà ancora meglio. Il tipo di gioco ha bisogno di tempo. Sono contento sia rimasto, voglio veramente che lui vinca, faccia qualcosa di speciale. Mi sembra un bravo allenatore, ha imposto un bel gioco ovunque è andato. Vorrei vederlo vincente, e con la Lazio, quindi ancora di più”, le parole del brasiliano a Sportitalia. Oggi Hernanes fa il vino in provincia di Asti. È la sua nuova passione, ma non dimentica il passato a Roma e rimane affezionati ai colori biancocelesti.