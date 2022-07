Lazio, attesa per la nuova maglia: pronto lo show a Piazza del Popolo

ROMA - Ormai ci siamo, la Lazio è pronta a svelare le nuove maglie per la prossima stagione. Sale l’attesa tra i tifosi, pronti a riempire Piazza del Popolo lunedì sera per uno show da non perdere. Appuntamento alle ore 21 nel cuore di Roma per una presentazione in grande stile delle casacche firmate Mizuno. Ieri il brand giapponese, fresco di accordo con il club biancoceleste, ha pubblicato un video con alcuni dettagli delle maglie. Tifosi scatenati. Per vedere il kit completo non resta che aspettare. Sul palco di Piazza del Popolo atteso patron Claudio Lotito e non solo: ci saranno vip e personaggi del mondo Lazio per arricchire una serata di festa. Anna Falchi madrina d'eccezione della serata.