Lazio, striscione dei tifosi per Romagnoli: “Torna a casa”

AURONZO - Uno striscione, un messaggio d’amore da parte dei tifosi della Lazio per Alessio Romagnoli. Ad Auronzo, intorno al campo Zandegiacomo, si legge: “La Lazio è da sempre il tuo primo amore, torna a casa con l’aquila sul cuore… Romagnoli la Nord ti aspetta! Ultras Lazio”. Alessio è fin da piccolo tifoso laziale, si sta concludendo la trattativa per portarlo a Formello. Si è liberato dal Milan a parametro zero, Lotito sta spingendo per regalarlo a Sarri. Nella notte sono proseguiti i contatti con gli agenti. I tifosi non vedono l’ora, cresce l’attesa anche sotto le Tre Cime di Lavaredo. Tutti si aspettano, da un momento all’altro, che possa comparire in campo e iniziare finalmente la sua avventura alla Lazio.