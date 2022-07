Calciomercato Lazio: fatta per Casale, Romagnoli verso il sì

AURONZO - Preso Casale: 7 milioni più 3 di bonus al Verona. Accordo raggiunto in serata a Villa San Sebastiano dopo l’incontro con Mario Giuffredi, il suo agente. Oggi dovrebbe sostenere le visite mediche e volare con Patric, in arrivo dalla Spagna, ad Auronzo di Cadore. Lotito aspettava anche il sì di Alessio Romagnoli. Una maratona notturna per ricostruire la difesa della Lazio, centrando due obiettivi decisivi per il progetto di Sarri. Mario Gila, appena preso dal Real Madrid Castilla, ieri non è riuscito a completare le visite mediche alla Paideia. Non sono state fornite comunicazioni, resta il sospetto di un possibile caso Covid. Lo spagnolo, è ovvio, non potrà raggiungere subito Auronzo. Non ha ancora firmato il contratto, l’operazione non viene considerata in pericolo. Sarri non lo considerava una prima scelta. La Lazio, invece, ha impegnato 6 milioni su Gila dopo gli 8,5 su Cancellieri e ieri stava ancora rincorrendo le priorità.