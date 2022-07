Lazio, caso Acerbi: insultato dai tifosi al ritiro. Sarri spazientito

Un futuro verso la Juve?

Lo strappo tra giocatore e tifoseria non è ricucibile, il presidente Claudio Lotito sta lavorando con l'agente di Acerbi per trovare una soluzione: la Lazio chiede 4 o 5 milioni per il cartellino anche perché c'è l'esigenza di fare spazio ad Alessio Romagnoli. Tra le opzioni possibili ci sarebbe quella della Juventus che, una volta risolta la cessione di De Ligt, dovrà sistemare il reparto difensivo dove Acerbi potrebbe rivelarsi un'opzione valida. L'ex Sassuolo gradirebbe o una squadra da Champions League o una di fascia medio-alta in campionato.