Lazio, Romagnoli nel segno di Nesta. E il like dell’ex capitano…

ROMA - Un like che ha il sapore di una benedizione. Alessandro Nesta mette ‘mi piace’ al post Instagram dell’annuncio di Romagnoli. All’ex capitano e difensore biancoceleste non è passato inosservato l’arrivo di uno dei suoi discepoli alla corte laziale. Per Romagnoli, cresciuto proprio con il mito del giocatore simbolo del secondo scudetto, è una specie di investitura. Erediterà la maglia numero 13 che in passato ha indossato proprio Alessandro, un peso non da poco. Ma pure un traguardo per chi, fin da bambino, ha sognato ogni giorno. Da notare i like al post della Lazio da parte di Milinkovic, Zaccagni e Pedro. Tutti ormai attendono l’arrivo di Romagnoli in campo. Manca sempre meno.