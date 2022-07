Lazio, le condizioni di Romagnoli: debutto solo rimandato

AURONZO - Alessio Romagnoli non è al meglio, niente partita contro il Dekani. Il nuovo difensore della Lazio, nella giornata di ieri durante la seconda amichevole del ritiro, si è allenato a parte. Ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore, nulla di grave, più che altro uno strascico di un vecchio infortunio alla coscia rimediato con la maglia del Milan. Al mattino si è allenato in palestra. In campo ha corso svolgendo il test di Cooper. Cronometro alla mano, allunghi e applausi da parte dei tifosi. La star del ritiro, in questi giorni, è lui. Ora si candida per un posto da titolare nell’incontro amichevole di domenica contro la Triestina. Spera di fare il suo esordio con la maglia della Lazio. I laziali ad Auronzo non vedono l’ora.