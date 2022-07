Lazio, primo bilancio in ritiro: ecco chi ha segnato più gol

AURONZO - Fiera del gol nelle amichevoli della Lazio disputate in ritiro: 26 reti totali segnate (21 all’Auronzo, 5 al Dekani). In cima alla classifica marcatori del pre-campionato ci sono Felipe Anderson e Pedro. Il brasiliano ha siglato il poker alla prima uscita, rimanendo poi a secco nella seconda. Scatenato Pedrito: due reti all’Auronzo, altre due agli sloveni. Le due ali sono già in forma in vista dell’inizio del campionato. A quota 3 gol c’è Basic, anche lui tra i più positivi in ritiro. Tanti a due gol, tutti segnati alla prima: Akpa Akpro, Cancellieri, Kiyine, Luis Alberto, Raul Moro e Luka Romero. Immobile è a quota 1 gol: non ha giocato contro l’Auronzo, ha marcato con il Dekani (sbagliando anche un rigore). Una rete pure per Zaccagni.