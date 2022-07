Lazio, una punizione per tre: la scena esilarante stile Totò e Peppino

AURONZO DI CADORE - Una punizione per tre. Come si risolve? Ecco la scena ripresa dalle telecamere di Lazio Style Channel durante la partita Lazio-Dekani. Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto vogliono tirare, ma per decidere si appellano a "sasso, carta, forbici”. Vince l’ex Primavera, che si prende il pallone e calcia. Sui social il club biancoceleste ha postato un video che ritrae i tre confabulare proprio come una delle celebri scene de “La banda degli onesti” con Totò, Peppino e Giacomo Furia. Un “fotomontaggio” che ha scatenato le risate dei tifosi. Nel film i tre attori si giocano l’entrata al tabaccaio con i soldi falsi prodotti da loro stessi. Luis, Danilo e il Sergente si divertono prima di scegliere chi tirare una punizione.