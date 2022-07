Lazio, dopo Auronzo altro ritiro: ecco possibili date e luogo

ROMA - La Lazio continua la preparazione ad Auronzo, in Veneto rimarrà sino al 22 luglio. Un giorno prima l’amichevole che chiuderà la prima parte della preparazione contro il Primorje. Poi tutti a Roma per qualche giorno di riposo e il 26 luglio altra partenza destinazione Germania. Sarri e i suoi faranno base in una località al confine con l’Austria per svolgere un mini ritiro. E altri test amichevoli ci sono in programma. Il 27 luglio affronterà il Genoa in amichevole a Kossen, nel distretto di Kitzbuhel, in Tirolo. Il 30 luglio, non più il 31, giocherà contro la nazionale del Qatar. Altro ritorno a Roma: tutti a Formello per preparare Lazio-Bologna in programma il 14 agosto.