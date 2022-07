Lazio, le condizioni di Romagnoli: c’è un problema che lo frena

AURONZO DI CADORE - Alessio Romagnoli non è al meglio. In questi primi giorni di ritiro con la Lazio ad Auronzo, si è gestito tra lavoro con la squadra ed esercizi personalizzati. Poi Patric in conferenza ha svelato il motivo: “Ha un problema di pubalgia”. Si tratterebbe di un vecchio infortunio mai del tutto passato. “Quest’anno ho avuto problemi con la pubalgia, mi dà fastidio e mi tormenta da 6-7 mesi”, erano state le parole pronunciate nel giorno della vittoria dello scudetto. Verrà gestito da Sarri e dallo staff medico evitando possibili ricadute. Ieri si è allenato, non ha disputato però l’amichevole contro il Dekani. Potrebbe essere lanciato dal primo minuto domenica con la Triestina.