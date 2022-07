Diretta Lazio-Triestina ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Terza amichevole estiva per la Lazio di Maurizio Sarri: dopo il pokerissimo rifilato agli sloveni del NK Dekani Immobile e compagni affronteranno ad Auronzo di Cadore la Triestina, formazione allenata da Andrea Bonatti (ex tecnico della Lazio Primavera dal 2016 al 2018) e militante nel campionato di serie C. Una buona occasione per il tecnico per testare la forma dei nuovi acquisti, in primis di Romagnoli (possibile esordio assoluto in maglia biancoceleste per l'ex Milan) e Marcos Antonio che potrebbe iniziare dal 1'. Presente in ritiro anche il presidente Lotito, che seguirà il match dagli spalti: fischio d'inizio programmato alle ore 18.