Lazio, Rocchi rimane: niente Primavera, avrà un altro ruolo

ROMA - Tommaso Rocchi potrebbe rimanere alla Lazio. Ha salutato l’Under 18, sperava nella panchina della Primavera. I baby biancocelesti invece, sono stati affidati a Stefano Sanderra, tecnico che si è liberato dall'Hibernians. L’ex bomber valuta il suo futuro, al momento gli è stato offerto il ruolo di osservatore. Nel quadro societario in via di composizione potrebbe accettare così il nuovo incarico: giudicherebbe i calciatori a livello nazionale e internazionale, si farebbe affidamento sulla sua competenza. Entro pochi giorni potrebbe essere ufficializzato il tutto. Lotito lo considera come un figlio, non accetterebbe un suo addio. Previsti nuovi colloqui con il patron, da entrambe le parti c’è la voglia di continuare insieme. Proposta già sul tavolo, con un’altra chiacchierata potrebbe sistemarsi la questione.