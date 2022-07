Lazio, il retroscena: la cena con i sei nuovi "cantanti"

ROMA - Ieri la cena di squadra, domani la presentazione. Cinque giorni al termine del ritiro, gli appuntamenti si condensano nella parte finale della permanenza nel Cadore. La terza amichevole estiva è alle spalle, la Lazio l'ha chiusa ritrovandosi a tavola in una pizzeria di Auronzo. Riti di iniziazione per i sei nuovi acquisti (Maximiano, Romagnoli, Casale, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri): avevano già rotto il ghiaccio in campo, dovevano completare l'inserimento con i brani improvvisati e cantati in piedi su una sedia. Oggi, in più, i calciatori riceveranno da Sarri mezza giornata di riposo: seduta programmata soltanto in mattinata, poi spina staccata fino a domani, quando si riprenderà con il doppio allenamento. L'attesa maggiore è per la serata significativa della presentazione della rosa, quasi sicuramente avverrà allo stadio Zandegiacomo. Manca ancora l'ok da parte del comune per definire orario e dettagli dell'evento. Quel che è certo è che si potranno ascoltare i primi commenti estivi di Sarri. Il tecnico, dodici mesi fa, ringraziò il pubblico per l'accoglienza calorosa. Era appena arrivato. Un anno dopo, con il prolungamento contrattuale ufficializzato, si pronostica più o meno lo stesso entusiasmo. Oltre ai giocatori, salvo anticipazioni (al momento non previste), verrà svelata anche l'ultima maglia della prossima stagione: sarà bianca con maniche azzurre, potrebbe essere utilizzata giovedì per l'ultimo test con il Primorje (ore 18), squadra della seconda divisione slovena.