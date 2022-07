Lazio, problemi al ginocchio per Casale: condizioni da valutare

AURONZO DI CADORE - Nicolò Casale ha alzato bandiera bianca nell’allenamento di ieri. Piccolo stop per il difensore appena arrivato alla Lazio: movimento innaturale del ginocchio con il piede impuntato a terra durante il pressing con Immobile. Zoppicava leggermente, ha lasciato il campo in via precauzionale. Dentro Radu al suo posto. Le sue condizioni sono da valutare in queste ore. Fino a quel momento l’ex giocatore del Verona era stato alternato in coppia con altri difensore. Prima sul controdestra con Acerbi, poi dalla parte opposta insieme a Gila. Oggi Casale dovrebbe tornare in gruppo, non sembra si tratti di un grave infortunio.