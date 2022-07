Lazio sotto tono, Sarri dà la scossa. Casale si ferma

La strigliata e le imprecazioni. Sarri ha interrotto la partitella, era furioso per il ritmo blando: «Ora mi avete rotto, se pensate di giocare a calcio camminando vi sbagliate!». Squadra redarguita a gran voce. Il ritiro ad Auronzo volge al termine, rimane vietato abbassare l'intensità delle sedute. Un urlo pomeridiano, uno sprone a non rallentare, non stava gradendo (eufemismo) l'atteggiamento del gruppo. Stop and go, alla ramanzina è seguito il resto della sfida a campo ridotto. Purtroppo con l'intoppo accorso a Casale, uscito anzitempo per un problema al ginocchio sinistro: piede impuntato sul terreno di gioco, un movimento innaturale dopo un errore sul pressing di Immobile. È rientrato Radu al suo posto mentre prendeva la via degli spogliatoi accompagnato dallo staff medico. Zoppicava leggermente. Non sembrava comunque l'atteggiamento di un infortunio grave. Potrebbe essere stato fermato per precauzione. Fino a quel momento l'ex Verona era stato alternato in coppia con gli altri difensori. Prima sul centrodestra con Acerbi, poi dalla parte opposta quando è stato associato a Gila. Nella formazione avversaria c'erano Patric e Romagnoli.

Acciacchi

Mancano tre giorni alla fine della prima fase della preparazione atletica, l'addestramento prosegue tra le grida di Sarri, quasi ossessionato dal tenere alte concentrazione e determinazione, e dagli acciacchi causati dagli allenamenti estivi. Ieri non si è visto Zaccagni (in permesso), la mattina aveva spaventato soprattutto per un tiro incrociato di Immobile: conclusione strozzata, il bomber si è toccato la coscia destra e ha abbandonato lo Zandegiacomo dove stavano andando in scena le esercitazioni tattiche (con la rosa divisa per reparti). Timori spazzati via nel giro di qualche ora, tempo di rivederlo coi compagni per la seconda sgambata della giornata. Luis Alberto, nel pomeriggio, è stato esentato nell'ultima porzione della partitella. Acerbi, una volta uscito il Mago, si è improvvisato mezzala vista l'abbondanza di calciatori nel reparto arretrato.

Gruppo

Soltanto palestra per Kiyine. Akpa Akpro, invece, ha svolto un lavoro atletico differenziato. Giri di campo a ritmo blando. Bertini, proprio per questo motivo, è l'unico baby rimasto aggregato rispetto alla partenza per Auronzo (5 luglio). L'ex capitano della Primavera, dopo i primi giorni da regista, ha cominciato a muoversi da intermedio viste le esigenze tecniche. Hanno già fatto ritorno a Roma gli altri ragazzi: Floriani Mussolini, Ruggeri, Marinacci, Adeagbo e Coulibaly.