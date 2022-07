Lazio, parte la vendita libera degli abbonamenti: il messaggio di Romagnoli

ROMA - Si è conclusa ieri sera alle ore 19 la fase uno della vendita degli abbonamenti in casa Lazio. Prelazione riservata agli abbonati della stagione 19/20. Il primo parziale riporta 11.200 tessere vendute . Un dato che il club biancoceleste spera di incrementare. Da oggi alle ore 16:00 parte la vendita libera e avrà termine il 10 agosto alle ore 19:00. La campagna abbonamenti comprende le 19 gare interne di campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

Il messaggio di Romagnoli

“Il mio augurio e la promessa è che solo insieme potremmo raggiugnere grandi risultati. Per me e per tutti siete una parte fondamentale di questa famiglia. Mi raccomando, avanti insieme”, il messaggio del neo difensore biancoceleste rivolto ai tifosi apparso sui social.