Lazio, l’agente di Immobile: “Il miglior attaccante degli ultimi 20 anni”

ROMA - Re Ciro Immobile è pronto a vivere l’ennesima stagione da protagonista. I tifosi della Lazio non vedono l’ora di rivederlo in campo in qualche partita vera, ufficiale. Ad Auronzo, in ritiro, è stato il più acclamato. Normale, viene da dire. Uomo gol, capitano, leader dello spogliatoio. E Alessandro Moggi, suo agente, ai microfoni di Radio Marte ha commentato: “Deve battere tutti i record e diventare leggenda. Quello che sta costruendo Ciro dimostra che sia l’attaccante italiano più importante degli ultimi 20 anni. Anche a livello internazionale è importante. Punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche un grande uomo e vedrete che quest’anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori".