Lazio, Luis Alberto porta Ilic. E c’è la carta Oliver Torres

ROMA - Il centro di gravità del mercato della Lazio è il centrocampo. Rinforzi e rimpiazzi dipendono da Luis Alberto e Milinkovic. Ai loro nomi si intrecciano profili di centrocampisti e terzini sinitri. La partenza del Mago con destinazione Siviglia nelle idee di Sarri verrebbe colmata con l’acquisto di Ilic del Verona. Ma si può concretizzare, salvo cambiamenti, solo con l’inserimento nell’affare di Oliver Torres, trequartista-ala. Il Siviglia non ha ancora chiuso per Koundé al Chelsea, c’è l’inserimento del Barcellona. Appena cederà il difensore, incassando 65 milioni, lancerà assalti di mercato. Il diesse Monchi per due mesi ha smentito di essere sulle tracce di Luis Alberto, negli ultimi giorni è filtrata una posizione diversa. Conferme e smentite continuano a intrecciarsi. Il Siviglia ha sempre pensato di utilizzare Oliver Torres da contropartita offrendo in più alla Lazio 13-15 milioni per riconoscere a Lotito poco più di 20 milioni a fronte dei 30 chiesti per Luis Alberto. E’ un’operazione che deve quadrare economicamente, non solo tecnicamente. La Lazio deve riconoscere il 30% dell’eventuale rivendita al Liverpool. Acconsentire all’arrivo di Oliver Torres significherebbe incassare meno cash. Lo spagnolo a Siviglia è chiuso, spera di rilanciarsi dopo stagioni anonime. E’ classe 1994, è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Con i Colchoneros ha vinto La Liga nel 2013-2014, prima ancora la Coppa del Re. Ha giocato con Villarreal e Porto, con i portoghesi ha vinto campionato e Supercoppa. A Siviglia ha vinto l’Europa League. Ha un contratto fino al 2024, guadagna 2,3 milioni a stagione. L’arrivo di Oliver Torres è legato solo all’eventuale trasferimento di Luis Alberto al Siviglia. In questo caso i rinforzi sarebbero due: Ilic è il sostituto individuato da Sarri, Oliver Torres sarebbe un acquisto aggiuntivo. Gli scenari. Sarri vorrebbe ritoccare il centrocampo. In regia si giocheranno il posto Cataldi e Marcos Antonio. Quando s’affronteranno le big, schierando il brasiliano, Mau vorrebbe poter puntare su un centrocampo più equilibrato. L’anno scorso spesso ha inserito Basic (al posto di Luis Alberto) accanto a Cataldi e Milinkovic. Ilic gli permetterebbe di variare spartito. Il Verona lo valuta 13-15 milioni, non più 18. Lotito ha bloccato il serbo da un mese, Setti aspetta il segnale giusto per venderlo. Il presidente della Lazio deve fare attenzione a Cairo, per Ilic c’è stato un sondaggio del Torino. Con il giocatore l’accordo c’è da tempo, non basta. All’intreccio Ilic-Oliver Torres s’aggiunge l’intrigo Vecino. E’ svincolato, Sarri ci ha pensato più volte. L’uruguaiano chiede un triennale da 2,5 milioni, la Lazio gli offrirebbe un ingaggio intorno ai 2 milioni. Lotito potrebbe anche prenderlo a prescindere dall’affare Ilic-Torres, ma deve essere certo che uscirà Akpa Akpro. E’ un esubero, non viene schierato in amichevole così come Kiyine (ad inizio ritiro preferito nel ruolo dell’ivoriano). Per Vecino ci sono contatti in corso, è previsto un vertice in settimana per fare il punto.