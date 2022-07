Lazio, si riparte con gli allenamenti: inizia la seconda preparazione

FORMELLO - Due giorni di relax dopo le fatiche di Auronzo di Cadore, ora la Lazio è pronta a ripartire. Si apre la fase due della preparazione. Nel pomeriggio, ore 18.30, tutti in campo a Formello. Farà caldo, Sarri ha in mente solo una seduta leggera per riprendere confidenza con i carichi di lavoro. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori non al meglio dopo il periodo sulle Dolomiti. Casale, che è stato tenuto fuori per l’ultima amichevole contro il Primorje, aveva riportato un problema al ginocchio sinistro. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, così come Cancellieri. Pure lui ha sofferto di un fastidio al ginocchio. Pronti a ritornare in gruppo anche Akpa Akpro e Pedro, gestiti negli ultimi allenamenti. La Lazio riparte, si allenerà in Germania. Inizia la fase due dell’estate.