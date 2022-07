Lazio, una conferenza per presentare i nuovi acquisti: ecco quando

ROMA - La Lazio in campo per la seconda fase della preparazione, nel primo pomeriggio la partenza per il mini ritiro in Germania. Maurizio Sarri intanto, aspetta nuovi colpi per rinforzare la squadra. Ad oggi sono arrivati sei calciatori: Romagnoli, Maximiano, Gila, Casale, Cancellieri e Marcos Antonio. Tutti sono stati visti ad Auronzo di Cadore, ma la società sta pensando ad una conferenza stampa di presentazione ufficiale. L’appuntamento dovrebbe esserci dopo il ritiro tedesco, dunque prossima settimana. Sicuramente prima dell’inizio del campionato fissato per il 14 agosto. A Formello verranno mostrati i nuovi acquisti in attesa che possano arrivare altri giocatori. Uno su tutti: il secondo portiere.