Lazio, niente allenamento per Acerbi e Akpa-Akpro: non vanno in Germania

FORMELLO - Seduta di allenamento mattutina, poi la partenza per la Germania. Non si sono visti Francesco Acerbi e Akpa-Akpro. I due giocatori sono giunti alla fine della loro avventura alla Lazio, sono sul mercato e in attesa di una sistemazione. Non seguiranno la squadra nel mini ritiro tedesco , rimarranno a Formello ad allenarsi aspettando la chiamata giusta.

La seduta

Non si sono allenati Pedro e Casale, rimasti ancora a riposo per via di qualche problemino fisico. La partenza per Grassau è prevista nel pomeriggio. La squadra farà scalo a Salisburgo (Austria) per poi raggiungere il resort di Grassau, Alta Baviera. Due le amichevoli in programma: Genoa e Qatar. Il rientro a Roma è previsto per sabato 30 (la sera).