Lazio, Immobile e il giorno speciale: sei anni fa iniziava il mito

ROMA - L’uomo dei record, Ciro Immobile. In sei anni ha conquistato trofei personali, di squadra, traguardi storici, l’amore della gente e tanto altro. Il 27 luglio per lui è una data speciale: in quel giorno del 2016 diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. La società ha ricordato quel momento sui social scatenando la gioia di tanti laziali che celebrano, una volta di più, la leggenda. In questi sei anni è diventato il miglior marcatore della storia laziale, ha vinto la Scarpa d’Oro, alzato al cielo una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Record su record senza mai fermarsi. La storia d’amore con Immobile continua. In questa fase di preparazione è apparso già carico e voglioso. Ha 32 anni e infinita voglia di segnare ancora e far felice i tifosi della Lazio. L’impero di Re Ciro iniziava sei anni fa e continuerà ancora a lungo.