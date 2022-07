Lazio, è festa per Pedro: oggi compie 35 anni

ROMA - In un anno ha conquistato tutti, Pedro. Facile per un campione come lui, che si è rimesso in gioco con la Lazio e alla prima stagione è subito riuscito a lasciare il segno con 41 presenze, 10 gol e 5 assist. Fedelissimo di Sarri, è pronto a vivere un’altra grande annata. Oggi festeggia 35 anni, ma la voglia è ancora tanta. In squadra è un esempio per i più giovani e non solo: riesce a dare il suo contributo tecnico nonostante le diverse primavere sulle spalle. E poi è uno degli idoli dei tifosi (celebre il coro sulle note della canzone della Carrà). “L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui”, le parole di Pedrito durante il ritiro. Oggi si festeggia, poi a testa bassa con tutti i suoi compagni verso grandi obiettivi.