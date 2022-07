La rabbia di Immobile: dalla Lazio vuole di più

GRASSAU (Germania) - Ciro, naturalmente. A lottare contro tutti, per tutti. Non si può sempre pensare di restare aggrappati ai suoi colpi. Lui dà il massimo e la Lazio non riesce neppure a dare il minimo, ha giocato sotto dittatura del Genoa. Morale, fisica, tattica, tutte aggravanti. Suo l’unico gol, di Immobile . Infilandosi tra Bani e Dragusin, rimanendo in equilibrio sulle punte, colpendo da terra, ruzzolando. Suo anche l’unico spunto (su cross da fuori) che ha avvicinato Felipe al 2-2 (prima della goleada del Genoa). Immobile era deluso e arrabbiato a fine primo tempo (il risultato era appena 1-2).

Sconfitto e sconfortato, si è seduto in panchina e ha masticato parole amare. S’aspettava un’altra Lazio, con più lampi, quantomeno capace di reagire. S’è trovato di nuovo a cantare e a portare la croce. Troppe volte in passato ha predicato nel deserto. Non è un capitano accusatore, è un capitano trascinatore e quando sente il dovere di lanciare segnali di avvertimento e di scossa lo fa. Siamo a fine luglio, i carichi di lavoro sono aumentati, possono annebbiare le idee, non possono spegnere il fuoco sacro che deve animare la Lazio.

Il simbolo

Immobile da anni continua a garantire gol, corse e rincorse. Sogna una Lazio più forte dell’ultima, realmente sarriana. Era stato tra i pochi a sposare convintamente il nuovo corso un anno fa. Ha fatto da tramite tra tecnico e compagni, la sua leadership è sempre più totalizzante, in campo e fuori. Ha aiutato Mau e la società a chiudere i colpi di mercato, si è interessato in prima persona, ha parlato con molti degli obiettivi, li ha spinti a sposare la causa. L’anno scorso si era partiti da zero, sotto alcuni punti di vista si partirà da zero anche quest’anno. La difesa è cambiata, sono nuovi tre centrali su quattro. Anche il portiere. Sarri ieri ha rivolto la maggior parte delle indicazioni (e degli strali) a Casale e Romagnoli, a Lazzari e Hysaj. Li voleva più alti, la linea s’abbassava troppo ed era lontana dal centrocampo. Il Genoa (che giocherà in B) è stato l’avversario più tosto e preparato affrontato in questo precampionato, lavora per tornare subito in A.