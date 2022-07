C'è anche Vecino: è nata la Lazio di Sarri

Giocatori, palleggiatori, corridori cari alla sua liturgia. Impostati e non, da costruire e perfezionare. Se scegli Sarri sposi la sua idea di gioco e anche il mercato dev’essere rivoluzionario. E’ attorno a lui che Lotito e Tare hanno ricostruito la Lazio dopo averla smantellata nel giro di un anno. Sette acquisti l’anno scorso, sette quest’anno, l’ultimo è Vecino, in arrivo a Roma nel week-end, indicato da Mau per dare più fisicità e sostanza al centrocampo.

L’uruguaiano è l’unico acquisto over 30 (31 anni il 24 agosto), si aggiunge a Marcos Antonio, regista tutto palleggio corto e ricamo stretto. E ai difensori Romagnoli, Casale e Gila. Il primo colpo, preparato per anni dal diesse Tare, è stato approvato dal tecnico. Il secondo (Casale) è stato da lui voluto nonostante non abbia mai giocato a 4. Romagnoli è appartenenza alla bandiera ed esperienza, sostituisce Acerbi. Casale, richiesto da Mau da gennaio, ha stazza, è alto 1,95. Gila è stato scelto dalla società, aggiunge agilità e velocità.