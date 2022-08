Lazio, tutti al comando di Sarri: oggi la ripresa degli allenamenti

Lazio, la ripresa degli allenamenti

Si lavorerà sino a venerdì (seduta mattutina), poi la partenza per la Spagna direzione Valladolid per giocare sabato sera la sfida per il trofeo della città. Da valutare le condizioni di Patric, sempre alle prese con il fastidio al ginocchio. Ha saltato le ultime due amichevoli (Genoa e Qatar), potrebbe rimettersi a disposizione per la prossima. Situazione da monitorare insieme allo staff medico. All’inizio del campionato manca sempre meno, inutile correre rischi. Anche perché il prossimo 14 agosto, contro il Bologna, non ci sarà sicuramente Casale: l’ex Verona dovrà scontare un turno di squalifica.