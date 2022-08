Lazio, gioia Maximiano: è diventato papà

ROMA - In un mese la vita di Luis Maximiano è cambiata moltissimo. Prima il trasferimento alla Lazio, poi è diventato papà. Ieri assente all’allenamento di ripresa per un permesso speciale: sua moglie Madalena ha dato alla luce il piccolo Matias. Una gioia incontenibile per il portiere biancoceleste, che su Instagram ha pubblicato la notizia del nuovo arrivato in famiglia: “Il 2 agosto del 2022 è il giorno più felice della mia vita”. Tanti i commenti d’auguri dei compagni di squadra: da Immobile a Mario Gila passando per Akpa Akpro. Ora avrà ancora qualche ora per abbracciare Matias, poi dovrà tornare a Formello per gli allenamenti. In casa Lazio è scattata la fase tre della preparazione, momento importantissimo per preparare il debutto in campionato del 14 agosto. Luis, pieno di gioia, non vede l’ora.