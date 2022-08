Lazio, Lotito: "Vi racconto come ho preso Romagnoli"

FORMELLO - Sette acquisti per la sua Lazio firmati Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, in conferenza stampa a Formello durante la presentazione di Romagnoli e Vecino, ha parlato del momento e delle trattative dei due giocatori svincolati: “La genesi dell’acquisto di Romagnoli? È nata con Tare, che ha tenuto il rapporto con il ragazzo anche all’interno del tunnel della partita con il Milan: 'Verrai da noi’. Ha mantenuto il rapporto per il sogno del ragazzo. Siamo partiti con un certo allestimento della squadra, poi abbiamo ritenuto di inserire elementi di esperienza anche passionale. Con Alessio ci siamo sentiti tante volte al telefono: è venuto alla Lazio perché ha questi colori nel cuore. Abbiamo agito per poterlo portare a casa. Lo stesso è stato con Vecino. Si è creato un rapporto con il procuratore, sono andato nel suo ufficio. Matias può dare solidità e qualità al centrocampo, ha spessore internazionale. Alla Lazio è mancato questo: in determinati momenti, soprattutto contro le squadre più deboli, è mancata la tensione. Con loro cambierà, questi ragazzi hanno giocato sempre con tensione alta. Daranno valore aggiunto sotto ogni punti di vista. La squadra può competere per dare grandi soddisfazioni ai tifosi".