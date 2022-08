Lazio, testa al Valladolid: sarà l’ultimo test dell’estate

FORMELLO - La Lazio suda a Formello, la fase tre della preparazione estiva si svolge dentro il centro sportivo biancoceleste. Ma domani è prevista la partenza per la Spagna: sabato si gioca l’amichevole contro il Valladolid che mette in palio il trofeo della città (fischio d’inizio ore 20). Sarà l’ultimo test in vista dell’inizio del campionato fissato per il 14 agosto contro il Bologna all’Olimpico. Sarri va a caccia di risposte importanti dopo il ko contro il Genoa e il pareggio con il Qatar nel mini ritiro tra Germania e Austria. Prove generali della formazione che si vedrà alla ‘prima’ con Maximiano in porta, Lazzari, Patric (o Gila), Romagnoli e Marusic in difesa, Milinkovic, Cataldi (in vantaggio su Marcos Antonio) e Basic a centrocampo, Felipe Anderson, Immobile e Pedro in attacco.