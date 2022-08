Lazio, la voglia di Gila: “Non vedo l’ora di iniziare”

ROMA - Una piacevole sorpresa Mario Gila in questa preparazione estiva. Il giovane difensore preso dalla Lazio a luglio dal Real Madrid si è subito rivelato una ottima pedina in difesa. Vuole crescere, migliorare e ovviamente anche giocare. Ora sui social fa il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della stagione: “Buone sensazioni nelle partite pre-stagionali. Non vedo l'ora che inizi la Serie A!”, il messaggio su Instagram postato quando mancano veramente pochi giorni al match tra Lazio e Bologna che apre la stagione. Il 14 agosto il debutto all’Olimpico, Gila sogna di giocare e mettere in archivio la prima presenza ufficiale con la maglia biancoceleste. Già non vede l’ora.