Lazio, Romagnoli e il debutto da sogno sotto la Curva Nord

ROMA - Alessio Romagnoli pronto al debutto con la maglia numero 13 della Lazio sulle spalle. Lo farà subito davanti alla sua gente, all’Olimpico, domenica contro il Bologna di Mihajlovic. Con Sinisa rapporto speciale: “Per me è stato fondamentale alla Samp e al Milan. Un vero punto di riferimento”, le parole del difensore dedicate al suo ex allenatore. Si ritroveranno contro alla prima di campionato. Ma per Alessio, le emozioni, saranno tutte intorno a lui.

Il debutto sotto la Curva Nord

Alle spalle o di fronte, Romagnoli al fischio d’inizio di Lazio-Bologna saprà di avere uno stadio tutto per lui e una Curva Nord che intonerà spesso il suo nome. Un debutto da brividi, quello che ha sempre sognato. Spera di iniziare bene, magari con una vittoria. Tutta la Lazio è carica per una grande stagione. Alessio ha sfidato i biancocelesti, da avversario, ben 17 volte (15 in Serie A, 5 in Coppa Italia). Lo fece per la prima volta con la maglia della Sampdoria nella stagione 2014/2015. Ora finalmente potrà giocare da laziale, nel suo stadio. L’inizio della sua storia inizia dal 14 agosto 2022.