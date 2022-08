Lazio, Pedro ai box: ecco le sue condizioni

FORMELLO - Non ci sono buone notizie su Pedro. Lo spagnolo della Lazio anche ieri è rimasto a riposo per il problema alla caviglia nato dopo uno scontro di gioco con Kike Perez nell’amichevole contro il Valladolid. Il dolore sembrava diminuire, ma non del tutto. Il giocatore prosegue le terapie e prova a rimettersi a disposizione di Sarri in questi giorni. Ma la sua presenza contro il Bologna, alla prima di campionato, è in forte dubbio. Il 14 agosto è vicino, tenterà di recuperare almeno per andare in panchina. Condizioni da valutare giorno per giorno, inutile forzare ora, in questo momento di inizio stagione. Al suo posto si scalda Zaccagni, che già sabato in Spagna aveva fatto staffetta con l’ex Barcellona e Chelsea.